TVerは16日、「TVerアワード2025 10周年記念賞」を発表した。2025年10月にサービス開始10周年を迎えたことを記念して新設された賞で、ユーザーへの感謝と番組制作者への敬意を込め、計10番組が表彰された。浜田雅功10周年記念大賞にはTBSの『水曜日のダウンタウン』を選出。TVerにおけるバラエティ番組の総再生数で1位を記録したほか、「TVerアワード」バラエティ大賞を2021年から5年連続で受賞。さらにTVer史上初となる番組累計再