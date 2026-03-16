オーストラリアで開催中のサッカー女子アジアカップは15日、シドニーで準々決勝が行われ、日本（なでしこジャパン）がフィリピンに7-0で大勝し、2027年ワールドカップ（W杯）出場権を獲得した。中国スポーツメディアの直播吧は、この試合について、日本は50本ものシュートを放ち、うち枠内シュートが17本で、ボール支配率は85％、パス成功率は88．4％に上り、17回ものコーナーキックを獲得するなどフィリピンを圧倒したと伝