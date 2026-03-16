カッパ・クリエイトは、3月19日から4月22日までの期間、かっぱ寿司全店にて「ごちCAFE」より「日本橋榮太樓」監修のスイーツ2種を販売する。1818年創業の老舗銘店とコラボレーションし、伝統の味わいを活かした特別な一皿が誕生したとのこと。「日本橋榮太樓」監修「フルーツみつ豆」「クリームあんみつパフェ」かっぱ寿司が展開するスイーツブランド「ごちCAFE」は、トレンドと季節感を大切にした本格スイーツを提供している。今