醒井養鱒場(滋賀県米原市)は3月20日〜22日、「さめがい探検マーケット2026」を開催する。早春の養鱒場で動物たちを探そう(イメージ)同イベントでは、春の養鱒場を舞台に、子どもから大人まで遊びながら学べる体験型イベント。場内を探検して切り絵の動物を探す「アニマルウォーク」や、釣った魚を自ら焼き上げる「めざせ、塩焼き名人」など、自然を活かした体験プログラムを実施する。釣った魚は塩焼きで食べられるマーケットエリ