女優の桜井ユキ（39）は16日、大阪市内でフジテレビ・カンテレの系ドラマ「夫に間違いありません」（月曜後10・00）の取材会に登場。23日に最終回を迎えるが「人が亡くなったり、暴力、ウソがあったりという人間の黒い部分がフォーカスされてますが、見終わった時にこれは愛の物語だと思っていただける」とPRした。桜井は行方不明の夫を探す葛原紗春役。昼はスーパー、夜はスナック「夜澄」で働きながら一人娘を育てるシングル