ソフトバンクの育成左腕でWBCメキシコ代表でも力投したアレクアンダー・アルメンタ投手（21）が支配下登録へのラストアピールのチャンスをもらった。16日の投手練習後に倉野投手コーチ兼ヘッドコーディネーターがオープン戦残り5試合での登板プランを明かした。「あした（1軍に）来るので、色々と話して、次のプランを決めたい。投げさせていく予定です」と話した。アルメンタは、2月23日の侍ジャパン壮行試合に4番手で登板