東武百貨店 池袋本店は3月17日〜24日、「北陸・信越展」を、8階催事場で開催する。一乃松の「せいこかに漁火寿し大」期間中は、会場に富山、石川、福井、新潟、長野の5県から、グルメや工芸品を扱う89店舗が集結する。注目は、5県のできたて東武限定品。希少な「せいこかに」を丸ごと楽しめる一乃松の「せいこかに漁火寿し大」(4,158円)や、信州牛を贅沢に盛り合わせた肉のコイズミ「信州牛三点盛り御膳」(2,700円)、炙りのど