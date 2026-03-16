女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は17日、第117話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞レフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）はなぜか帝大に行かず、ミルクホールへ。一体、何をしているのか？実はヘブンがミルクホールに通い詰めているとは思いもよらぬ雨清水トキ（郄石あかり）や家族たち。しかし、松野司之介