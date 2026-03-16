香川県議会で再選出馬を表明する池田豊人知事＝16日午前香川県の池田豊人知事（64）は16日の県議会本会議で、任期満了（9月4日）に伴う知事選に再選を目指して立候補する意向を表明した。「発展の機会を逃さず、安全で幸せな生活を守る」と述べた。知事選への出馬表明は池田氏が初めて。池田氏は出馬表明後、政策課題として人口減少を挙げ「（県民が）住み続け、働き続け、活躍する香川にしたい」と記者団に強調した。池田氏