◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝米国2ー1ドミニカ共和国（2026年3月15日ローンデポ・パーク）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国代表は15日（日本時間16日）、準決勝でドミニカ共和国に勝利し3大会連続となる決勝進出を決めた。1点差の激闘を“剛腕クローザー”メーソン・ミラー投手（27＝パドレス）が締めくくった。2―1の9回に登場すると、2回に本塁打を放っているカミネロを160キロ超