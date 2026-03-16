TICが運営する照明ブランド「gram eight」は3月10日、美濃焼の再生磁器を使用した新作『ORIGAMI LAMP ReWork』の先行予約販売を、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて数量限定で開始した。ORIGAMI LAMP ReWork同製品は、規格外の磁器を粉砕して再配合して焼き上げた再生磁器「ReWork(リワーク)」を採用した照明のシェード。素材特有の粒子の揺らぎや黒点が豊かな表情を生み出している。ORIGAMI LAMP ReWorkデザイン面で