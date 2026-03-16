空爆で被害を受けた自宅に立つ住民＝14日、イランの首都テヘラン/Majid Asgaripour/Wana News Agency/Reuters（CNN）イスラエルは、少なくともあと3週間、イランに対する作戦を継続する方針だ。イスラエル軍（IDF）のデフリン報道官が15日、CNNに明らかにした。数千の標的が残っているとも述べた。デフリン報道官は、米国と連携しつつ、少なくとも今から約3週間後のユダヤ教の「過ぎ越し祭」までの作戦計画を準備していると明らか