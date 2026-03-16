アトレ上野は3月19日から4月19日、春のキャンペーン「アトレデハナミジュンビ-ちょっといいハルをテイクアウト-」を開催する。キャンペーン「アトレデハナミジュンビ-ちょっといいハルをテイクアウト-」期間中は、人気イラストレーター「とつかみさこ」氏を起用し、お花見を楽しむ動物たちを描いたメインビジュアルや館内装飾を展開する。メインビジュアルは、つかみさこ氏が今回の企画のために書き下ろした。特設サイトでは、とつ