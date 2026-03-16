アソンブロッソ北海道は3月7日から、美唄産の希少なさつまいもを使用した「北海道産さつま芋冷やしキャラメリゼ(大学芋)」を、Makuakeにて販売開始した。北海道産さつま芋の冷やしキャラメリゼ同商品は、全国シェアわずか0.26%という極めて希少な北海道産さつまいもの魅力を広めるべく、地元の生産者である新井農場の荒井翔悟氏と協力して開発した。特別豪雪地帯である北海道・美唄で育った希少な紅はるかを用い、素材本来の旨味を