アトレが運営するアトレ上野は3月から、JR上野駅中央改札すぐのショップゾーンを一部刷新する。ショップゾーンを一部刷新3月19日には、上野エリア初となるルームウェアブランド「ジェラート ピケ」がオープンする。オープニング特典として、1万2,000円以上の購入者には、オリジナル保冷エコバックをプレゼント。柴犬をモチーフにしたスペシャルなアイテムを販売する。3月19日〜22日には、MA CARD会員は購入時一律で10%のポイントを