image: Shanghai Electric Equipment お天気まかせじゃない方法も欲しいもんね。風力発電や太陽光発電など、パッと思いつく再生可能エネルギー（再エネ）の弱点は…風や日光がなければ発電できない。つまり、エネルギーの素が「あったとき」しか使えないことです。こればっかりは仕方ない。だから「余ったときに貯めて、必要なときに使う」という蓄電技術は、さまざまな方法でエネルギー業