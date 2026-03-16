米国に1点差で敗戦…ゲレーロJr.らは怒り心頭■米国 2ー1 ドミニカ共和国（日本時間16日・マイアミ）ドミニカ共和国代表は15日（日本時間16日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝で米国代表に1-2で敗れた。8回、9回には三振を巡り“疑惑の判定”が続出。米国のファンからも「なんという酷い判定」「酷すぎる球審」と批判が集まった。先制したのはドミニカだった。2回、ジュニオー