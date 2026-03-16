ヘビロテしているバッグは、ふとした時に汚れが気になることも。服と同じようにバッグも洗えたらいいのに……。そんな希望を叶えてくれるアイテムを【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】で発見！ 今回注目したのは手洗い可能な「きれいめバッグ」。通勤やお出かけで頻繁に使うものだからこそ、お手入れのしやすさを重視してバッグを選びませんか？ 洗練見えが狙えるワンハンドルバッグ 【ROPÉ PICNIC】「シー