家族の問題は、外から見れば単純でも、当事者にとっては簡単に割り切れないものです。お互いを想うからこそ、どこまで手を差し伸べるべきか、その境界線を見極めるのも難しいですよね。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 終わりのない依存 私の兄は30代後半になっても、定職に就かず、いわゆるニートの状態が続いていました。独身実家暮らしで、生活費は両親の年金から。昼過ぎに起きてはゲーム三昧の日