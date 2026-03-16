美容外科の高須クリニックが2026年3月15日に、お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志さんを起用したCM第3弾を放映し、反響を集めている。「存在感がエグい」「来週はついにズラも...」高須クリニックはバラエティ番組「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日本テレビ系）で3月2日放送回から連続して新作CMを放映。第1弾と第2弾は高須院長の隣に、長髪のカツラとメガネ、髭をつけた松本さんが一瞬だけ映っているものになっ