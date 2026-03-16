【CEZANNE（セザンヌ）】の人気「ブレンドカラーチーク」に、新たな2色が仲間入り！ しっとりとした粉質と、この価格帯とは思えない上品なツヤ感で支持を集めるシリーズから、春らしい「03 サクラミルフィーユ」と、ハイライトにフォーカスした新展開「H1 ペールハイライト」が登場しました。血色も光も、混ぜ方次第。気になる仕上がりを、さっそくチェックします。 ピンクベージュで