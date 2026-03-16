大河ドラマ「豊臣兄弟」第10回は「信長上洛」。永禄8年(1565年)5月、室町幕府の13代将軍・足利義輝は三好三人衆(三好政康・三好長逸・岩成友通)や松永久通(久秀の嫡男)の軍勢に襲撃されて、落命しました。義輝の弟・覚慶(後の15代将軍・義昭。以下、義昭と記述)は当初、近江国に逃れ、そこから幕府再興に向けて運動・奔走していきます。義昭は越後の上杉輝虎(謙信)や越前の朝倉義景、近江の六角氏に期待していましたが、彼らは様