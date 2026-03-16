田中パウロ淳一がゴール、「好きすぎて滅！」のパフォーマンスを披露したJ2・J3百年構想リーグは3月15日に各地で第6節を行い、栃木シティFCはアウェーでヴァンラーレ八戸と対戦して1-0で勝利した。この試合で唯一のゴールを決めたのは、インフルエンサーとしても知られるFW田中パウロ淳一であり、ゴール後にはキレッキレのダンスも披露した。EAST-Aグループで未勝利だった栃木Cは、前半11分にFW鈴木武蔵が右サイドから折り返し