ヘンクのセカンドチームでプレーする横山歩夢ベルギー1部KRCヘンクのセカンドチームであるヨング・ヘンクでプレーする日本人MF横山歩夢が、ベルギー2部第30節のRFCセラン戦で、1ゴール1アシストを記録してチームの全2得点に絡む活躍で2-2の引き分けに貢献した。横山のゴールは個の力を見せるスーパーゴールであり、SNSでは「トップチームでプレーさせるべきだ」といった声があがっている。左サイドで先発した横山は、前半12分