◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国１―２米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドミニカ共和国にとっては、後味の悪い敗退となった。１−２の９回２死三塁。一打同点のチャンスで、９番ぺルドモはボールを見極めてファウルでカットするなど７球粘った。しかし、フルカウントからの８球目、ボールと確信して見逃した低めのスライダーは非情のストライクの判定。見逃し三振でゲームセットとなり、ドミニカ共和国