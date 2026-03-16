◇カーリング女子世界選手権第2日（2026年3月15日カナダ・カルガリー）1次リーグが行われ、日本代表のロコ・ソラーレは韓国に9―5で、ノルウェーに10―9で勝利し、開幕3連勝とした。ノルウェー戦は9―9で延長に突入も、11エンドで1点をもぎ取っての勝利。日本勢初となる大会制覇への期待が高まる。