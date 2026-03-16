米ロサンゼルスで現地時間15日（日本時間16日）に開催された世界最高峰の映画賞「第98回アカデミー賞」授賞式を生中継したNHK BSの特番に、俳優の瀧内公美がゲスト出演。“推し”として公言してきたポール・トーマス・アンダーソン監督（PTA）の受賞に涙を浮かべながら喜びを語った。【画像】そのほかの撮りおろし写真アンダーソン監督が手がけた映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、作品賞、監督賞、脚色賞、助演男