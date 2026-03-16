16日から始まった参議院予算委員会。最初の質問に立った立憲民主党・徳永エリ議員が、中東情勢による原油高が日本の農業に与える深刻な影響を挙げ、政府の対応を追及した。【映像】「危機感を持って取り組んで…」に「そうだ！」の声が飛ぶ瞬間徳永氏は、「農家はこれから春耕、農期に入りますよね。一年で一番忙しい時期でありますけれども、一番トラクターなどの軽油をたくさん使う時期でもありますが、現場からは農協から『