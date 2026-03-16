女優の渋谷凪咲（29）と、実業家の笹川友里（35）が16日、都内で「BarbieIcons―ShapingourWorld―」の授賞式に出席した。「未来に向かって自分らしく進む女性」を称えるアワードで、今回が初開催。ドラマやテレビ番組、CMなどで、目覚ましい活躍を見せている渋谷と、女性のキャリアなどを支援する企業「NewMe株式会社」で役員を務める笹川らが選出された。バービー人形のようなピンク色のドレスで登壇した渋谷は、