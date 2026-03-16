【パリ＝秋山洋成、北京＝照沼亮介】米中両政府は１５日、フランス・パリで貿易問題を巡る閣僚級協議を始めた。米国は中国に対しイラン産原油の購入縮小を求め、代わりに米国産の購入拡大を要求する可能性がある。米国のベッセント財務長官と中国の何立峰（フォーリーフォン）副首相は１５日、６時間以上会談した。１６日も協議を続ける。第２次トランプ政権の発足後、閣僚級協議は６回目となる。米国側は原油のほか、米ボー