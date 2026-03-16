イランとの大規模な武力衝突が起きてから2週間以上が経つなか、イスラエル軍の報道官は「少なくとも3週間は攻撃を継続する」と強硬な姿勢を示しました。【映像】イランの弾道ミサイル発射の様子アメリカCNNのインタビューに答えたイスラエル軍のデフリン報道官は15日、イランへの攻撃について「数千の標的が残っている」と述べたうえで、「少なくとも今から3週間は攻撃を続ける」との考えを示しました。また、「イランの政権