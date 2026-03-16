小栗旬とリリー・ジェームズが主演を務めた三池崇史監督の新作映画『Bad Lieutenant: Tokyo（原題）』が、『バッド・ルーテナント：トウキョウ』の邦題で2026年に公開されることが決定した。 参考：三池崇史監督の作風と韓国作品・配信作品の過激さが合体日韓合作『コネクト』の存在価値 本作は、1992年の第45回カンヌ国際映画祭において高く評価された、ハーヴェイ・カイテル主演、アベル・フェ