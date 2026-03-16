エルアル・イスラエル航空は、現地時間3月21日まで定期便を欠航する。3月22日までに出発予定の便は、当局と連携し、順次最新情報を提供する。3月15日時点で、当局の指示と空港による運航制限に伴い、通常の運航能力の約20％で運航している。3月16日から、テルアビブ発ニューヨーク行きの救援便を6便運航する。アメリカ国務省と在エルサレムアメリカ大使館との合意に基づく、アメリカ国民専用便として運航する。