ドバイ民間航空局は、ドバイ国際空港を発着する全便の運航を停止した。イランによるドローン攻撃により、空港近くの燃料タンクの1つから火災が発生した。負傷者はいない。すでに火災は鎮圧された。空港利用者には、航空会社が発表する最新情報を確認するよう求めている。エミレーツ航空は、空港へ向かわないよう求めている。この影響により、一部の便が目的地をアルマクトゥーム国際空港などに変更したほか、出発地に引き返した。