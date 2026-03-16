元ギャルママモデルの日菜あこが14日に自身のアメブロを更新。アウトレットで購入したというバッグと、3色買いしたカジュアル衣料品店『ユニクロ』のパンツを紹介した。この日、日菜は「御殿場はアウトレットで買ったバッグ」と切り出し、ファッションブランド『BURBERRY（バーバリー）』のバッグを合わせたコーディネートを公開。「シンプルな服の時にいいよね サイズも丁度いい！私は黒が多いからチェック柄が映えてよき」とお気