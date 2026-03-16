52席の至福「駅で留め置き」西武鉄道は2026年3月11日、「西武 旅するレストラン『52席の至福』」の10周年記念企画を発表。そのひとつとして、4月4日に列車を駅で留め置いてカフェとして営業する「THE STATION CAFE 52」を実施すると発表しました。【手軽！】これが過去の「留め置きカフェ営業」のメニューです（写真でみる）同列車は土休日を中心に西武新宿・池袋〜西武秩父間を走りながらブランチ・ディナーを提供。4000系を