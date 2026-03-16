モバイルSuicaで、システム障害に伴う臨時メンテナンスにより、「おトクなきっぷ」の発売が一時停止されている。 モバイルSuicaで購入できないきっぷは、「東京フリーきっぷ」、「都区内パス」、「ヨコハマ・みなとみらいパス」、「のんびりホリデーSuicaパス」、「モノレール＆都区内パス」。 JR東日本は、このうち「東京フリーきっぷ」「都区内パス」「ヨコハマ・みなとみらいパス」「の