俳優の高橋英樹が15日に自身のアメブロを更新。妻と結婚52周年を迎えたことを報告した。この日、高橋は「WBC 侍ジャパン！お疲れさまでした」と切り出し「ハラハラドキドキのワクワク時間を有り難う」と感謝のコメント。続けて「今日は結婚記念日のランチです」と明かし、金婚式の際の妻との2ショットを公開した。その後に更新したブログでは「本日は六本木焼き肉のユッチャンランチ」と報告し「結婚52周年です」と改めて説明。「