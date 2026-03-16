タレントの辻希美が15日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの杉浦太陽、長女でインフルエンサーの希空と親子でイベントに出演したことを報告した。この日、辻は「昨日はたぁくんと希空と3人でTGC2026SSのステージに出演させていただきました」と、杉浦と希空との3ショットを公開。さらに「実は…3人でAEON Payの新CMキャラクターに就任させていただくことになりました」と発表し「嬉しすぎます」と喜びをあらわにした。また、CM