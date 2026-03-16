近藤は敗戦の責任を受け止めた(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は現地3月14日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦、5−8で敗れ、WBCは6大会目で初めて4強入りを逃すことになった。【写真】近藤が自身のSNSに投じた実際のメッセージそんな中、侍ジャパンの近藤健介が日本時間16日に自身のインスタグラムを更新。今大会13打数ノーヒットと厳しい内容となったが、結果を