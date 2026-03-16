米国がドミニカを倒し、3大会連続のWBC決勝進出を決めた(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月15日、米マイアミのローンデポ・パークで米国がドミニカ共和国と準決勝を戦い、2−1で勝利した。WBC3大会連続の決勝進出を決めた。【動画】ジャッジからホームランキャッチ！フリオ・ロドリゲスの超美技をチェック9回は守護神のミラーが、先頭のカミネロを最速164キロの直球と、最後は143キロのス