フォークシンガー松山千春（70）が15日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。初めて失神した当時を振り返った。「寝てて調子悪くなって」とマネジャーを呼んだという。「何とかならんかな…とか言って気を失うんだよ。俺、あの時初めて『気を失う』ってこういうことなんだって」と当時を振り返った。病院が近かったこともあり、マネジャーが病院に連れていったという。「本当に気を失ってたんだな。そし