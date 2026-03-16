俳優のキム・ゴウンが主演する韓国発の大ヒットテレビシリーズ『ユミの細胞たち』シーズン3（スタジオドラゴン制作）のティザーポスター、予告動画が公開された。【動画】キム・ゴウン、キム・ジェウォンにときめき…『ユミの細胞たち』シーズン3予告原作は韓国で35億ビューを誇る大人気ウェブトゥーン。2021年にキム・ゴウンが主演でテレビシリーズ化され、『梨泰院クラス』のアン・ボヒョン、GOT7のパク・ジニョンとの恋模様