◇第6回WBCドミニカ共和国1─2米国（2026年3月15日米フロリダ州マイアミ）ドミニカ共和国は15日（日本時間16日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝で米国と対戦。逆転負けで準決勝敗退となり、3大会ぶりの王者を逃した。ゲームセットとなった“疑惑の1球”を米メディアも疑問視した。1─2の9回2死三塁、ドミニカ共和国のペルドモはフルカウントからの8球目、低めのスライダーをボールと信じ見送