「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」が、アカデミー賞2冠となった。オリジナルサウンドトラック（OST）の「Golden」が、第98回アカデミー賞で主題歌賞を受賞した。長編アニメーション賞とともに2つのトロフィーを獲得した。受賞のステージで、EJAE（イジェ、34）は涙しながら「この素晴らしい賞を授けてくれたアカデミーに感謝します。これまで生きてきて、人々は私がK（韓国文化）が好きだと、からかった。しかし今、私たち全