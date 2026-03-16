株式会社マイナビが運営する総合転職情報サイト『マイナビ転職』は１６日、正社員女性８００人（２０代〜５０代各２００人）に聞いた「正社員女性の幸福度と働きやすさの実態調査」の結果を発表した。正社員女性に人生の幸福度を１００満点で評価してもらったところ、８０−１００点は３４・３%、５０−７９点は４４・１％、４９点以下は２１・６％となり、平均点は６１・１点だった。自己点数について加点となる要素は「趣