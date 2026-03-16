「ＷＢＣ・準決勝、ドミニカ共和国代表１−２米国代表」（１５日、マイアミ）ドミニカ共和国代表が１点に泣き決勝進出を逃した。九回２死三塁、ストライク判定に思わずペルドモは頭を抱えてしゃがみこんだ。試合後には「あれは１００％ボールだった」と語った。１点を追う九回、１死からロドリゲスが四球を選んで出塁した。さらに代打・クルーズの初球にバッテリーエラーで二塁へ進んだ。遊ゴロ間にロドリゲスは三塁へ。ペル