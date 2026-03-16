バルセロナは15日、会長選挙の結果、ジョアン・ラポルタ氏が再選したことを発表した。任期は2031年までの5年間となる。白熱の様相を呈していたバルセロナの会長選挙は、15日に投票ならびに開票が実施され、ジョアン・ラポルタ氏がビクトル・フォント氏に圧勝。得票率は68.18パーセントで、32934票を獲得した。一方で、投票率は42.34パーセント（48480票）にとどまっており、これは1997年の34.38パーセントに次いで、ワースト2