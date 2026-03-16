フォークシンガー松山千春（70）が15日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。15日、肺炎により69歳で死去した大相撲の元大関若嶋津で元二所ノ関親方の日高六男（ひだか・むつお）さんを追悼した。日高さんは鹿児島県出身。「南海の黒ヒョウ」の愛称で親しまれ、2度の幕内優勝を果たした。アイドル歌手の高田みづえ（65）と結婚した。松山は「俺も知らなかったんだけど、鹿児島県出身ってそれは分かってた