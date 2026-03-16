２大会ぶりのＷＢＣ優勝を目指す米国は１５日（日本時間１６日）の準決勝でドミニカ共和国とフロリダ州マイアミで対戦し、２―１で逃げ切り、決勝進出を決めた。２―１の９回二死三塁、マウンドは６番手、最速１０４・５マイル（約１６８・２キロ）右腕ミラー（パドレス）、打席はペルドモ（ダイヤモンドバックス）だ。フルカウントからの８球目、外角低めのスライダーで見逃し三振に仕留めるとローンデポ・パークは大歓声に包